Чи доведе Трамп США та світ до критичної точки? Аналіз CNN

Дональд Трамп руйнує післявоєнний світовий порядок

На початку 2026 року Дональд Трамп демонструє світу, що його другий термін стане епохою безпрецедентного посилення особистої влади та геополітичної агресії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри прогнози аналітиків про можливе послаблення впливу, президент США обрав стратегію максимального тиску як всередині країни, так і на міжнародній арені. Його дії свідчать про намір остаточно зруйнувати післявоєнний світовий порядок і замінити його правом сильного, де інтереси Америки понад усе реалізуються через прямий примус.

Зокрема, Трамп фактично взяв під особистий контроль нафтові ресурси Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро, що вказує на повернення Вашингтона до відверто імперіалістичних методів управління Західною півкулею. Паралельно із цим президент продовжує наполягати на отриманні контролю над Гренландією, що ставить під загрозу єдність НАТО та стабільність відносин із європейськими союзниками.

Внутрішня політика США також зазнає радикальних змін. Адміністрація Трампа ініціювала масові чистки проти нелегальних мігрантів, які супроводжуються трагічними інцидентами, як-от загибель мешканки Міннеаполіса Рене Гуд від рук агента ICE. Попри протести та відеодокази, Білий дім відмовляється пом’якшувати курс, називаючи дії силовиків самообороною. Водночас Трамп намагається приборкати незалежні інституції, використовуючи федеральні органи для тиску на опонентів. Наприклад, голова Федеральної резервної системи Джером Павелл уже заявив про політично вмотивоване кримінальне розслідування проти нього, яке він пов’язує із відмовою виконувати вимоги президента щодо зниження відсоткових ставок.

Світ опинився в очікуванні наступного кроку Трампа щодо Ірану. На тлі масштабних протестів у Тегерані американський лідер попередив про готовність застосувати військову силу. Це створює величезні ризики: від прямого зіткнення, яке може спричинити регіональний хаос і нові потоки біженців, до перевантаження самих збройних сил США, які вже задіяні у блокуванні венесуельського узбережжя.

На сьогодні Трамп діє як руйнівник статус-кво. Кожен конституційний бар’єр чи міжнародна норма сприймаються ним як перешкода, яку потрібно подолати. Його успіх у зміцненні кордонів та просуванні культурної ідеології надихає його прихильників, але водночас ставить світ перед питанням: чи зможе глобальна система витримати такий рівень напруги, не перетнувши точку неповернення до масштабного конфлікту.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним.

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.