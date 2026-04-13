Мелоні розкритикувала Трампа через нападки на Папу Римського

Мелоні вважалася одним із найближчих союзників Трампа в Європі
фото: Білий дім

Мелоні стала на захист права понтифіка відкрито висловлюватися щодо глобальних конфліктів і гуманітарних питань, включно з війнами та міграцією

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зробила заяву щодо президента США Дональда Трампа після його публічної критики Папи Римського. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Спочатку Мелоні намагалася уникнути прямої конфронтації, однак після хвилі критики в Італії вона виступила з чіткою та безкомпромісною позицією: «Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святого Отця неприйнятними».

Вона підкреслила, що Папа Римський виконує особливу роль не лише як духовний лідер, а й як моральний голос у світі: «Папа Римський є главою Католицької Церкви, і для нього правильно та нормально закликати до миру та засуджувати будь-яку форму війни».

Reuters зазначає, що заява Мелоні має особливу вагу, адже раніше прем'єрка вважалася одним із найближчих союзників Трампа в Європі. 

За повідомленням Politico, Мелоні дистанціювалася від президента США Дональда Трампа під час виступу в парламенті, намагаючись врятувати свою посаду після нищівної поразки на референдумі минулого місяця. 

Раніше прем'єр-міністр Італії Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права».

Читайте також:

Читайте також

Іранська сторона також не готова до перемир’я
Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters
14 березня, 23:51
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
16 березня, 04:27
Дональд Трамп на зустрічі з Кіром Стармером у вересні 2025 року
Тактика тиску Трампа на союзників дала збій: аналіз AP
19 березня, 04:15
Трамп заявив, що в Ірані вже відбулася «зміна режиму»
Трамп заявив, що хоче забрати нафту в Ірану
30 березня, 04:40
Трамп обрав основним місцем проживання обрав свій курорт «Мар-а-Лаго» у Вест-Палм-Біч
Флорида перейменує міжнародний аеропорт на честь Трампа
31 березня, 06:16
Нетаньягу розкрив деталі спроб ліквідації Трампа Іраном
Іран двічі планував ліквідацію Трампа: подробиці
31 березня, 08:15
Туск побачив вигоду Кремля у діях Заходу
«План мрії Путіна»: Туск заявив про загрозу єдності союзників
2 квiтня, 13:09
Трамп обговорить із Рютте можливість виходу США з НАТО
Трамп таки наважився? Питання виходу США з НАТО знову на столі
8 квiтня, 21:46
Віктор Орбан та Дональд Трамп у Білому домі
CNN: Трамп може втратити свого найкращого друга в Європі
10 квiтня, 03:28

Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
Трамп назвав наступну ціль після Ірану
Не Ісус, а лікар. Трамп виправдався за скандальний пост (відео)
Петер Мадяр зробив заяву про зустріч із Зеленським
США розпочали блокаду Ормузької протоки
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
