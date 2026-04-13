Мелоні розкритикувала Трампа через нападки на Папу Римського

Мелоні стала на захист права понтифіка відкрито висловлюватися щодо глобальних конфліктів і гуманітарних питань, включно з війнами та міграцією

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зробила заяву щодо президента США Дональда Трампа після його публічної критики Папи Римського. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Спочатку Мелоні намагалася уникнути прямої конфронтації, однак після хвилі критики в Італії вона виступила з чіткою та безкомпромісною позицією: «Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святого Отця неприйнятними».

Вона підкреслила, що Папа Римський виконує особливу роль не лише як духовний лідер, а й як моральний голос у світі: «Папа Римський є главою Католицької Церкви, і для нього правильно та нормально закликати до миру та засуджувати будь-яку форму війни».

Reuters зазначає, що заява Мелоні має особливу вагу, адже раніше прем'єрка вважалася одним із найближчих союзників Трампа в Європі.

За повідомленням Politico, Мелоні дистанціювалася від президента США Дональда Трампа під час виступу в парламенті, намагаючись врятувати свою посаду після нищівної поразки на референдумі минулого місяця.

Раніше прем'єр-міністр Італії Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши військову кампанію частиною зростаючої тенденції втручань «поза межами міжнародного права».