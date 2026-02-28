Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що має право на третій президентський термін

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що має право на третій президентський термін
фото: Reuters

Дональд Трампа впевнений, що на виборах 2020 року, коли було обрано колишнього президента Байдена, його обманули 

Президент Дональд Трамп знову натякнув, що матиме право на ще один термін, оскільки вважає, що його обдурили на виборах 2020 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Чи варто нам ще один термін? Що ж, ми маємо на це право, бо вони шалено шахраювали на другому – ми б насправді мали на це право, якщо подумати», – сказав Трамп. На виборах 2020 року, коли було обрано колишнього президента Байдена, не було жодних доказів широкомасштабних фальсифікацій.

Трамп заявив про це під час звивистої промови в порту Корпус-Крісті в Техасі, одягнувши капелюх із написом «Американська затока» та вийшовши на сцену під свою фірмову передвиборчу пісню: «Боже, благослови США» Лі Грінвуда.

Президент також підсумував свою промову про становище країни та продовжив ображати представника від Демократичної партії Міннесоти Ільхана Омара. Він також поділився дивною історією про друга, який сказав, що його шлюб покращився, оскільки його рахунок закрито через політику адміністрації Трампа.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп може піти на третій президентський термін. 

Дональд Трамп не виключає можливість того, що він втретє балотуватиметься у президенти США після закінчення нинішнього терміну. Зокрема, таку ідею Трамп вважає «цікавою».«Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим», – відповів Трамп на питання журналістів.

Водночас Дональд Трамп заявляв, що не має наміру залишатися на посаді після завершення другого терміну. За словами Трампа, нині він має «найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років», однак Конституція США чітко визначає, що третій термін для президента неможливий.

Теги: США Дональд Трамп президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
30 сiчня, 14:26
Чарзастий звинуватив Трампа у «дестабілізації» міжнародних інституцій
Посол США припиняє контакти зі спікером польського парламенту: у чому причина
6 лютого, 10:04
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
15 лютого, 06:04
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
15 лютого, 04:28
Джеффрі Паєтт
Ексзаступник держсекретаря США назвав компанію, яка першою в Україні отримала американський скраплений газ через «Вертикальний коридор»
10 лютого, 17:37
Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
21 лютого, 15:59
Трамп назвав політику демократів причиною економічних проблем
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
20 лютого, 18:25
Президент Ірану заявив, що Тегеран готовий до будь-якого сценарію у відносинах з США
Президент Ірану заявив, що Тегеран готовий до будь-якого сценарію у відносинах з США
23 лютого, 00:58
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США
26 лютого, 19:14

Політика

Трамп заявив, що має право на третій президентський термін
Трамп заявив, що має право на третій президентський термін
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua