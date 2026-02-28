Трамп заявив, що має право на третій президентський термін

Дональд Трампа впевнений, що на виборах 2020 року, коли було обрано колишнього президента Байдена, його обманули

Президент Дональд Трамп знову натякнув, що матиме право на ще один термін, оскільки вважає, що його обдурили на виборах 2020 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Чи варто нам ще один термін? Що ж, ми маємо на це право, бо вони шалено шахраювали на другому – ми б насправді мали на це право, якщо подумати», – сказав Трамп. На виборах 2020 року, коли було обрано колишнього президента Байдена, не було жодних доказів широкомасштабних фальсифікацій.

Трамп заявив про це під час звивистої промови в порту Корпус-Крісті в Техасі, одягнувши капелюх із написом «Американська затока» та вийшовши на сцену під свою фірмову передвиборчу пісню: «Боже, благослови США» Лі Грінвуда.

Президент також підсумував свою промову про становище країни та продовжив ображати представника від Демократичної партії Міннесоти Ільхана Омара. Він також поділився дивною історією про друга, який сказав, що його шлюб покращився, оскільки його рахунок закрито через політику адміністрації Трампа.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп може піти на третій президентський термін.

Дональд Трамп не виключає можливість того, що він втретє балотуватиметься у президенти США після закінчення нинішнього терміну. Зокрема, таку ідею Трамп вважає «цікавою».«Я не знаю. Було б цікаво. Але якби я дав би зараз вам точну відповідь, це зробило б життя набагато менш захопливим», – відповів Трамп на питання журналістів.

Водночас Дональд Трамп заявляв, що не має наміру залишатися на посаді після завершення другого терміну. За словами Трампа, нині він має «найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років», однак Конституція США чітко визначає, що третій термін для президента неможливий.