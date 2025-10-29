Трамп повідомив, чи піде він на третій президентський термін

Трамп зізнався, що не зможе йти на третій термін: «Це дуже погано…»

Американський лідер визнав, що Конституція не дозволяє йому балотуватися втретє, попри високі рейтинги

Президент США Дональд Трамп виключив можливість участі у виборах на третій термін, пославшись на обмеження, встановлені Конституцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Дональд Трамп заявив, що не має наміру залишатися на посаді після завершення другого терміну. Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ на борту президентського літака дорогою до Південної Кореї.

За словами Трампа, нині він має «найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років», однак Конституція США чітко визначає, що третій термін для президента неможливий.

«Якщо почитати її, там усе дуже чітко. Мені не можна балотуватися. Це дуже погано… Але у нас є багато чудових людей», – зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що 22-га поправка до Конституції США, ухвалена у 1951 році після президентства Франкліна Рузвельта, встановлює обмеження на перебування однієї особи на посаді президента не більше двох термінів. Відтоді жоден американський лідер не міг офіційно балотуватися втретє.

Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років. Для процедури із цим пов’язаної Трампу знадобиться ціла «армія юристів», яка б виконувала хитромудрі юридичні трюки з Конституцією», пише Daily Mail. Трампу наразі 79 років.