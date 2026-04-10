Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: Війна в Ірані вдарила по довірі до США

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іранські демонстранти спалюють прапор США в Тегерані в середу після оголошення двотижневого припинення вогню
фото: The New York Times

Війна з Іраном розпочалася без консультацій із партнерами по НАТО, а економічні наслідки лягли саме на плечі союзників у Європі та Азії

Сучасне протистояння США та Ізраїлю з Іраном, що завершилося хитким двотижневим перемир'ям, дедалі частіше порівнюють із Суецькою кризою 1956 року. Тоді невдала спроба Британії та Франції силою повернути контроль над каналом ознаменувала кінець їхнього статусу наддержав. Сьогодні аналітики ставлять питання: чи не став конфлікт в Ірані таким самим переломним моментом для США, що демонструє вичерпаність американської могутності та довіри до неї у світі? Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Одним із головних стовпів американського домінування десятиліттями була здатність гарантувати безпеку світової торгівлі, зокрема тримати відкритими стратегічні морські шляхи. Війна в Ірані наочно продемонструвала неспроможність Вашингтона виконати цю роль: Ормузька протока була закрита, а іранські військові продовжують її контролювати, попри військову присутність США. Як зазначають експерти, віра у всемогутню Америку, здатну вирішити будь-яку кризу, стрімко зникає, а стратегічне обґрунтування присутності військ США в регіоні зазнало нищівного удару.

Міжнародні альянси ґрунтуються на взаємності та передбачуваності, проте політика адміністрації Трампа виявилася протилежною. Війна з Іраном розпочалася без консультацій із партнерами по НАТО, а економічні наслідки у вигляді дефіциту енергії лягли саме на плечі союзників у Європі та Азії. Ряд факторів – від тарифних воєн до погроз анексувати Гренландію – сформував у світі образ США як «сили безладу», яка ставиться до друзів із презирством, а до традиційних суперників (Росії та Китаю) часом прихильніше, ніж до власних партнерів. Френсіс Фукуяма констатує: ще ніколи рівень довіри до Сполучених Штатів не був таким низьким.

У цій ситуації найбільшим вигодонабувачем виглядає Пекін. Поки Вашингтон вдається до погроз «повернути Іран у кам’яний вік», Китай позиціонує себе як агент стабільності та миротворець. Саме КНР, яка критично залежить від нафти з Перської затоки, чинила тиск на Тегеран для досягнення перемир’я. Тепер Китай, імовірно, братиме участь у гарантуванні безпеки проходу суден у протоці, що ще сильніше підриває американську виключність у регіоні.

Європа, яка десятиліттями покладалася на американську «ядерну парасольку», наразі перебуває у стані глибокої тривоги. Хоча віра в саму Америку як інституцію ще зберігається, віра в Трампа як надійного партнера практично знищена. Це неминуче стимулює решту світу шукати альтернативні механізми безпеки та організовуватися в обхід США, щоб уникнути ризиків, пов'язаних із непередбачуваністю Вашингтона.

Кінцевий результат цього «Суецького моменту» залежатиме від того, чи переросте тимчасове затишшя у тривалу угоду з обмеження ядерної програми Ірану. Однак легітимність американської влади як гаранта світового порядку вже зазнала серйозних руйнувань, які можуть пережити нинішню адміністрацію.

Суецька криза 1956 року (також відома як Друга арабо-ізраїльська війна або операція «Мушкетер») – це міжнародний військовий конфлікт, що виник через намагання Великої Британії, Франції та Ізраїлю відновити контроль над Суецьким каналом і усунути від влади президента Єгипту Гамаля Абдель Насера. 

Як відомо, попри те, що Дональд Трамп назвав двотижневе припинення вогню між США та Іраном «абсолютною перемогою», аналіз умов перемир'я свідчить про значний стратегічний успіх Тегерана. 

Ключовим інструментом тиску став контроль над Ормузькою протокою – найважливішою нафтовою артерією світу. Погодження Ірану відновити рух суден фактично є визнанням його здатності впливати на глобальну економіку без залучення значних військових потужностей. 

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Теги: Європа Іран США Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua