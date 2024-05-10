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Китай і Угорщина підписали майже 20 угод

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай і Угорщина підписали майже 20 угод
Лідер Китаю та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели переговори в Будапешті
фото з відкритих джерел

Угорські та китайські посадовці уклали угоду про «стратегічне партнерство» 

Угорщина і Китай під час візиту президента КНР Сі Цзіньпіня до Будапешта підписали низку нових угод, спрямованих на поглиблення економічної та культурної співпраці, зокрема угоду про «стратегічне партнерство». Про це пише АР.

Лідер Китаю та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели переговори в Будапешті в межах візиту Сі Цзіньпіня у його п'ятиденному європейському турне.

Під час брифінгу за підсумками переговорів Орбан високо оцінив «безперервну, безперервну дружбу» між двома країнами і пообіцяв, що Угорщина і надалі прийматиме у себе китайські інвестиції.

За словами Сі, він та Орбан погодилися, що китайська ініціатива «Пояс-Шлях» цілком відповідає стратегії Угорщини щодо відкриття на схід, а Пекін підтримує прагнення Будапешта відігравати більшу роль у просуванні китайсько-європейських відносин.

Угорські та китайські посадовці уклали угоду про «стратегічне партнерство» і підписали 18 інших угод і меморандумів про взаєморозуміння.

Оголошень про інвестиції не пролунало. Водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Пекін може профінансувати два проєкти залізничних маршрутів, пов'язаних зі сполученням Будапешта.

Раніше повідомлялося, що в межах візиту президента КНР Сі Цзіньпіня планується укласти велику угоду про інфраструктуру в межах проєкту «Один пояс один шлях».

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін 9 травня прибув до Угорщини в межах європейського турне, в аеропорту його зустрів прем'єр країни Віктор Орбан з дружиною.

Як повідомлялося, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні.

До слова, президент Китаю – вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з боку Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході.

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Теги: міністр Китай Угорщина Віктор Орбан переговори Сі Цзіньпін

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