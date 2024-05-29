Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи

За словами міністра юстиції, історія цих обставин «цікавіша», ніж може видатися на перший погляд

Державне бюро розслідувань виявило чисельні факти катувань ув’язнених у виправних установах України. Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що йдеться про порушення, які мали місце у Божковській виправній колонії у 2022-му та частково у 2023 році. Про це Малюська повідомив в ефірі єдиного телемарафону.

«Йдеться про одну колонію, це Божковська колонія. Події відбувалися 22-го, частково 23-го року. І одразу нам правозахисники повідомили, що там є кілька ідіотів, які б’ють ув’язнених. Ми миттєво зреагували, провели розслідування, передали матеріали справи правоохоронним органам і звільнили керівництво колонії, і співробітників ще в липні 23-го року. Тому сьогоднішня новина – це результат розслідування Державного бюро розслідувань тих обставин справи, які були відомі ще минулого року», — пояснив Денис Малюська.

За словами міністра юстиції, історія цих обставин «цікавіша», ніж може видатися на перший погляд. Начебто співробітники колонії таким чином боролися зі «злодіями в законі».

«Річ в тому, що ці ідіоти, мої співробітники (частково моя вина) так вирішили боротися зі «злодіями в законі» і з культурою «злодіїв в законі» у тюрмах. У кримінальних «авторитетів» є правило – вони не працюють, інакше вони втрачають свій статус. Відповідно, ці обвинувачені примушували їх взяти швабру в руки і щось поприбирати. Після таких дій особа втрачає злодійський статус, авторитет, перестає бути «коронованою» і, відповідно, таким чином налагоджується дисципліна в установі. Де немає оцієї ієрархії», – розповів Малюська.

Міністр юстиції зауважив, що така поведінка підозрюваних – це «залишки» ще радянської культури і це не є правильною практикою. «Безумовно, це вважається катуванням, тому підтримуємо максимально розслідування. Такого не повинно бути. Викривлення і старі радянські практики вводити в тюремну систему зараз ми не дозволимо», – зазначив Малюська.

Нагадаємо, працівники Державне бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Зокрема, повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)».

Раніше повідомлялося, що вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».