Адміністрація Байдена різко відреагувала на рішення європейських країн визнати Палестину

США: Палестинська держава має бути створена шляхом прямих переговорів

Адміністрація Байдена виступила проти рішення Іспанії, Норвегії та Ірландії визнати палестинську державу. Там повторили, що, хоча президент США підтримує шлях до рішення про створення двох держав, він продовжуватиме його, закликаючи до дипломатичних переговорів між двома державами. Про це повідомляє CNN.

«Президент США вважає, що Палестинська держава має бути створена шляхом прямих переговорів між сторонами, а не одностороннім визнанням», – зауважив спікер Ради національної безпеки США.

Минулими вихідними Джо Байден заявив, що підтримує рішення про дві держави, назвавши це «єдиним рішенням, коли двоє живуть у мирі, безпеці та гідності».

У Білому домі повідомили, що процес «все ще триває». Необхідно узгодити, який саме матиме вигляд постконфліктна фаза двох держав після завершення бойових дій, оскільки США обговорюють ці ідеї з іншими арабськими столицями та Ізраїлем.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна визнає палестинську державу: офіційне рішення набере чинності до 28 травня. Визнали Палестину і уряди Ірландії та Іспанії.

Згодом Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН.