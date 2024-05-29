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Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно визнали незалежність Палестини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно визнали незалежність Палестини
У МЗС Ірландії раніше оголосили, що підвищать статус свого представництва у Рамаллі до рівня посольства та призначать посла у Палестині
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Норвегії сказав, що це «особливий день для норвежсько-палестинських відносин»

Ірландія, Іспанія та Норвегія офіційно визнали незалежність Палестини, всупереч реакції Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Три країни висловили сподівання, що до їхнього кроку приєднаються й інші країни ЄС.

«Ми хотіли визнати Палестину наприкінці мирного процесу, але вирішили зробити цей крок разом з Іспанією та Норвегією, щоби зберігати диво миру живим», – заявив прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

У МЗС Ірландії раніше оголосили, що підвищать статус свого представництва у Рамаллі до рівня посольства та призначать посла у Палестині.

Як повідомляє BBC, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде сказав, що це «особливий день для норвежсько-палестинських відносин».

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю розкритикував це рішення, заявивши, що визнання Палестинської держави робить тих, хто її визнає, співучасником підбурювання до геноциду та воєнних злочинів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна визнає палестинську державу: офіційне рішення набере чинності до 28 травня. Визнали Палестину і уряди Ірландії та Іспанії.

Згодом Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН. 

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Теги: міністр тероризм незалежність Ірландія Норвегія Беньямін Нетаньягу

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