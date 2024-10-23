Німеччина викликала «на килим» дипломата Північної Кореї через відправку військ у РФ

Раніше Пентагон заявив, що має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії

Як зазначило німецьке МЗС, підтримка Росії з боку Північної Кореї «безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку»

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну проти України. Про це повідомляє пресслужба німецького зовнішньополітичного відомства.

Пресслужба МЗС наголосила, що підтримка Росії з боку Північної Кореї «безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку».

«Якщо повідомлення про північнокорейських солдатів в Україні відповідають дійсності, і якщо Північна Корея зараз підтримує військами російську загарбницьку війну в Україні, це було б серйозним порушенням міжнародного права», – йдеться в повідомленні МЗС.

У зв’язку з інформацією про відправку північнокорейських військових до Росії, німецьке МЗС викликало тимчасовий повіреного у справах КНДР.

Нагадаємо, Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. За даними Центру протидії дезінформації, північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни.

За прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».