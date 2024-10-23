Центр протидії дезінформації повідомив про переміщення солдатів КНДР у Росії

Андрій Коваленко розповів, куди направлено війська лідера КНДР Кім Чен Ина

Північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«Є переміщення військових КНДР із Далекого Сходу РФ вглиб Росії. Нагадаю, що Росія планує використовувати корейців для початку у Курській області», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Північна Корея відправила Росії ракети та військових для участі у війні проти України. В обмін на це Пхеньян запросив у Москви технології для тактичної ядерної зброї. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

За прогнозами Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії.

Раніше Буданов заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.