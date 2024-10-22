Коли північнокорейські війська прибудуть на Курщину: Буданов дав прогноз

Буданов раніше заявляв, що на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців

Як зазначив очільник української розвідки, поки не відомо скільки північнокорейських військових перебуватиме в Курській області

Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області завтра, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Warzone.

За словами Буданова поки невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані. «Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку. Побачимо через пару днів», – додав він.

Нагадаємо, південнокорейські ЗМІ заявили, що Сеул може відправити військових і розвідників до України після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії у війні.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.