Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли північнокорейські війська прибудуть на Курщину: Буданов дав прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли північнокорейські війська прибудуть на Курщину: Буданов дав прогноз
Буданов раніше заявляв, що на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців
фото з відкритих джерел

Як зазначив очільник української розвідки, поки не відомо скільки північнокорейських військових перебуватиме в Курській області

Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області завтра, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Warzone.

За словами Буданова поки невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані. «Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку. Побачимо через пару днів», – додав він.

Нагадаємо, південнокорейські ЗМІ заявили, що Сеул може відправити військових і розвідників до України після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії у війні.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian. 

Читайте також:

Теги: Курщина війна росія Кирило Буданов Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом понад 2230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ
Скільки дітей в Україні загинули від рук окупантів? Дані Офісу генпрокурора
Сьогодні, 11:42
У серпні кадирівець потрапив у полон
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
19 жовтня, 14:18
Париж готується дати відсіч Росії у разі нападу
Париж починає підготовку до гонки озброєнь із Росією – очільник МЗС Франції
18 жовтня, 10:29
Співробітники ТЦК 11 жовтня провели рейд біля Палацу спорту
Працівники ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи»
13 жовтня, 17:54
В нинішніх умовах війни серед усіх видів капеланства особливим є військове
День капелана. Чому це свято таке особливе
12 жовтня, 17:15
В Україні проводять ремонт електромереж у кількох сотнях населених пунктів
Через війну та аварії в Україні без світла залишаються 508 населених пунктів
5 жовтня, 11:21
Обстріл Запоріжжя окупантами
У Малій Токмачці на Запоріжжі після ударів РФ загинуло двоє людей
5 жовтня, 10:42
Витютнєв помер у віці 41 рік
У Росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту
28 вересня, 18:52
Ще у грудні 2023 року, через введені санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, іноземні компанії заморозили участь у проєкті Arctic LNG 2
Індія відмовилася від купівлі газу з підсанкційного російського проєкту – Reuters
27 вересня, 15:56

Політика

Сі Цзіньпін заявив, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями»
Сі Цзіньпін заявив, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями»
Коли північнокорейські війська прибудуть на Курщину: Буданов дав прогноз
Коли північнокорейські війська прибудуть на Курщину: Буданов дав прогноз
Вибори у Молдові: зафіксовано випадки підкупу виборців
Вибори у Молдові: зафіксовано випадки підкупу виборців
Саміт БРІКС: Моді закликав Путіна завершити війну в Україні
Саміт БРІКС: Моді закликав Путіна завершити війну в Україні
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії
Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму
Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
71K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
9943
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua