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Розвідка Південної Кореї повідомила, скількох військових КНДР відправлено до Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка Південної Кореї повідомила, скількох військових КНДР відправлено до Росії
За прогнозами очільника ГУР, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні
фото з відкритих джерел

Північна Корея ізолює сім'ї відібраних військовослужбовців, «щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками»

Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

Зазначається, що Північна Корея ізолює сім'ї відібраних військовослужбовців, «щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками».

Пхеньян пообіцяв надати загалом приблизно 10 тис. військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня. Натомість РФ заперечує розгортання військ Північної Кореї, як і постачання зброї з КНДР, хоча обидві країни «пообіцяли зміцнювати військові зв'язки і підписали договір про взаємну оборону».

Депутат південнокорейського комітету з розвідки Лі Сон Квон зазначив, що Росія, крім військових, завербувала «велику кількість» перекладачів для північнокорейських солдатів, одночасно навчаючи їх користуватися військовою технікою, такою як безпілотники.

«Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають чудові фізичні якості та моральний дух, але їм не вистачає розуміння сучасних методів ведення війни, таких як атаки з використанням безпілотників», – додав він.

Нагадаємо, Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. За даними Центру протидії дезінформації, північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни.

За прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії. 

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

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Теги: Північна Корея Південна Корея армія росія війна

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