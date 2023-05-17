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Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців
фото з відкритих джерел

Зеленський подякував французам за «важливий крок до відновлення історичної справедливості»

Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це написав президент Володимир Зеленський.

Глава держави висловив вдячність французам за «важливий крок до відновлення історичної справедливості».

«Вітаю історичне рішення французького Сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом україського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців», – йдеться в дописі.

Також на рішення Франції відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сенат Франції щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими», – зазначив він.

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія. 

Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

10 березня таке рішення ухвалила Бельгія.

23 березня Голодомор геноцидом українського народу визнав парламент Ісландії.

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Теги: Голодомор 1932-1933 років Франція Володимир Зеленський

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