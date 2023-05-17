Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців

Зеленський подякував французам за «важливий крок до відновлення історичної справедливості»

Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це написав президент Володимир Зеленський.

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Глава держави висловив вдячність французам за «важливий крок до відновлення історичної справедливості».

«Вітаю історичне рішення французького Сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом україського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців», – йдеться в дописі.

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Також на рішення Франції відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сенат Франції щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими», – зазначив він.

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія.

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Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

10 березня таке рішення ухвалила Бельгія.

23 березня Голодомор геноцидом українського народу визнав парламент Ісландії.