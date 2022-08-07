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Що буде з затриманою в Косово роспропагандисткою: влада країни ухвалила рішення

Надія Клочко
glavcom.ua
Що буде з затриманою в Косово роспропагандисткою: влада країни ухвалила рішення
Дар'ю Асламову затримали у Косово 6 серпня
фото: Комсомольська правда

Пропагандистку російського видання «Комсомольська правда» звинуватили у шпигунстві

Влада Косова на п’ять років оголосила персоною нон-грата російську пропагандистку Дар’ю Асламову, затриману напередодні на кордоні за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив глава МВС Косова Джеляль Свечля.

«Я, як міністр внутрішніх справ у межах своїх повноважень на підставі статей 17 і 66 А Закону про іноземців, оголосив Дар'ю Асламову небажаною особою в Республіці Косово. В'їзд цій особі заборонено на п'ять років на територію Республіки Косово», – зазначив він.

Міністр додав, що кожен, хто з певними цілями намагається дестабілізувати Косово, зіткнеться з «силою законів».

Російське видання «Комсомольська правда» заявило, що Асламова працювала над «спецрепортажем, пов'язаним із зростанням напруги між Сербією та Косовом».

Сама Асламова згодом вийшла на зв’язок з редакцією та повідомила, що її відпустили і вона перебуває у місті Рашка на сербсько-косовському кордоні. Асламова сказала, що після затримання у Косові її кілька годин допитували у тому числі про війну в Україні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Косово Джеляль Швечла заявив у суботу 6 серпня, що правоохоронці заарештували російську журналістку на кордоні за підозрою в шпигунстві.  За його словами, владі Косова  відомо про діяльність Асламової та про те, що в деяких країнах їй заборонено в'їзд.  Він також зазначив, що спроба Асламової проникнути до Косова збігається в часі з подіями на півночі країни і доводить російський слід та пропаганду, спрямовані на дестабілізацію в Косові.

Додамо, Дар’я Асламова працює в  пропагандистському російському ЗМІ «Комсомольська правда» як «спецкор відділу міжнародної політики».

31 липня напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну. 

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У Міністерстві закордонних справ України закликали Сербію і Косово утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство.

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Теги: Косово росія пропаганда

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