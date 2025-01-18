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Росіяни зайшли у Покровськ? ЗСУ зробили заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни зайшли у Покровськ? ЗСУ зробили заяву
Російських військ у місті Покровськ немає
фото з відкритих джерел

Інформація про те, що росіяни зайшли в Покровськ не відповідає дійсності

У ніч проти 18 січня у мережі поширилась інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ, що на Донеччині. В ОСУВ «Хортиця» заявили, що російських військ в місті немає, бої тривають на підступах.

Зазначається, що в мережі розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності.

«Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найбільш складною на лінії зіткнення. Запеклі бої тривають на підступах до агломерації. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 1060-й день повномасштабної війни в Україні.

Протягом минулої доби відбулось 155 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

 Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження

 

 

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Теги: війна наступ росіяни Покровськ

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