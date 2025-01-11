Хто з українців може отримувати одразу дві пенсії

Особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні особи з інвалідністю мають право на державну соціальну допомогу

Деякі категорії українців можуть отримувати додаткові гроші, сидячи вдома у декреті чи здобуючи освіту

Українці можуть отримувати до 4,7 тис. грн надбавки до основного доходу або пенсії. Про це повідомив Департамент соціального захисту населення.

Так, особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні особи з інвалідністю мають право на державну соціальну допомогу. Окрім того, до неї призначається надбавка на догляд.

Така допомога пропонується тим, хто доглядає:

за особою з інвалідністю з дитинства (І група);

за одинокою особою з інвалідністю з дитинства (II, III група), яка за висновком комісії потребує постійної сторонньої допомоги;

за дітьми з інвалідністю.

Надбавку виплачують:

одиноким матерям і батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років (незалежно від факту роботи, навчання, служби);

одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику дитини з інвалідністю, які не працюють, не навчаються (окрім заочної форми), не проходять службу і не займають виборну посаду;

одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у декреті або відпустці у зв’язку з вагітністю / пологами, без збереження заробітної плати (якщо дитині потрібен домашній догляд).

Розміри надбавок по догляду:

за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (4722 гривень) + якщо дитині 6-18 років щомісячна доплата у розмірі 961,7 гривні;

за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму (2361 гривня);

одинокою особою з інвалідністю (II, III група) – 75% прожиткового мінімуму (1770,75 гривні);

одинокою особою з інвалідністю (II, III група) – 75% прожиткового мінімуму (1770,75 гривні); за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (5126 гривень);

за дитиною з інвалідністю віком 6-18 років підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей (6392 гривень);

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей (1281,5 гривні);

за дитиною з інвалідністю віком 6-18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей (1598 гривень).

Також друга пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї, в якій помер годувальник.

Непрацездатними членами сім’ї вважають:

чоловіка або дружину, батька або мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли 65-річного віку;

неповнолітніх або старших дітей, якщо вони отримали статус інвалідності до 18 років;

дітей, які навчаються (до завершення навчання, але не довше 23 років);

дітей-сиріт (до 23 років);

чоловіка або дружину, батька або мати, брата або сестру, дідуся або бабусю незалежно від віку і працездатності, які зайняті доглядом за дитиною годувальника (до 8 років).

Дітям призначається пенсія незалежно від того, чи були вона на утриманні годувальника за його життя.

Розмір таких пенсій:

на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком;

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком.

Якщо йдеться про військовослужбовця, який загинув внаслідок отриманого на службі поранення, розмір такий:

70% його грошового забезпечення на одного непрацездатного члена сім’ї;

50% грошового забезпечення на двох і більше непрацездатних членів сім’ї.

Якщо військовий помер внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного зі службою, пенсія становитиме 30% його грошового забезпечення.

Нагадаємо, протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік. Таким чином, у цьому році мінімальна пенсія залишиться на нинішньому рівні. Її розмір, як і раніше, залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу.

Окрім того, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».