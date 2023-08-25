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Що чекає на «Вагнер» після ліквідації Пригожина: аналітики назвали три варіанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що чекає на «Вагнер» після ліквідації Пригожина: аналітики назвали три варіанти
«Вагнерівці» залишають табори в Білорусі
фото з відкритих джерел

Залишається незрозумілим, які наміри у Кремля щодо «Вагнера»

ПВК «Вагнер», скоріш за все, більше не існуватиме як квазінезалежна військова структура. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Група «Вагнера», ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після того, як президент Росії Володимир Путін майже напевно вбив фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина, засновника «Вагнера» Дмитра Уткіна та керівника логістики та безпеки «Вагнера» Валерія Чекалова», – йдеться у звіті.

Аналітики переконані, що смерть центрального керівництва «Вагнера» порушує здатність «Вагнера» усунути наслідки кампанії Кремля та російського міністерства оборони РФ з послаблення, підкорення та знищення організації після збройного повстання 24 червня. 

Російські джерела стверджували, що Кремль відмовився платити білоруському уряду за направлення «Вагнера» в Білорусь і що фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат, через що бійці «Вагнера» пішли у відставку. 

Супутникові зображення, зроблені 1 і 23 серпня, показують, що за попередній місяць «Вагнер» розібрав майже третину наметів у своєму таборі в населених пунктах Цель, Осиповичі (Білорусь).

Український центр опору повідомив, що після смерті Пригожина невстановлена кількість «вагнерівців» у таборах у Білорусі почала підготовку до повернення в Росію. 

«Центральне керівництво «Вагнера» привело ПВК до вершини своєї незалежності під час наступу з метою захоплення Бахмута і намагалося зберегти деяку подобу цієї незалежності після повстання «Вагнера». Усунення цього центрального керівництва, ймовірно, припиняє будь-які засоби, щоб «Вагнер» діяв незалежно від російського МО. Залишається незрозумілим, чи має намір Кремль, щоб «Вагнер» повністю розпався, чи має намір відновити його як набагато меншу організацію, повністю підпорядковану російському міноборони. Третій варіант – відновлення «Вагнера» як квазінезалежної організації під керівництвом нового командира, лояльного до Кремля – можливий, але малоймовірний», – йдеться у матеріалі ISW.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Російський добровольчий корпус, що здійснював рейди на територію Білгородської області РФ, закликав найманців приватної військової компанії «Вагнер» переходити на бік України, покласти край кривавій війни, а потім піти маршем на Москву.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що неконтрольовані «вагнерівці» можуть бути загрозою для інших країн. Ймовірно питання щодо найманців стане загальним викликом.

Теги: росія ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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