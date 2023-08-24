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Російський добровольчий корпус звернувся до «вагнерівців», кличе разом іти на Москву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російський добровольчий корпус звернувся до «вагнерівців», кличе разом іти на Москву
Члени РДК записали звернення до найманців ПВК «Вагнер»
фото: скриншот відео

Добровольці запропонували найманцям помститися за страту їхнього ватажка

Російський добровольчий корпус, що здійснював рейди на територію Білгородської області РФ, закликав найманців приватної військової компанії «Вагнер» переходити на бік України, покласти край кривавій війни, а потім піти маршем на Москву. Звернення добровольців поширилося мережею.

«Звертаюся до бійців ПВК «Вагнер», для яких слова «вірність» і «честь» ще мають якийся сенс. Судячи з усього, вчора були цинічно страчені ваш батько-засновник і командир (Євген Пригожин – «Главком»). І ви прекрасно знаєте, хто за цим стоїть», – йдеться в заяві.

За словами членів РДК, «вагнерівцям» треба зробити серйозний вибір: або пристати на службу до міністерства оборони РФ і бути «псами на ланцюгу для катів ваших командирів», або помститися.

«Щоб помститися, вам потрібно перейти на бік України. Якщо ви не здійснювали воєнних злочинів, ми запрошуємо вас у наші ряди. Нумо разом покінчимо з кривавою різаниною СВО (спеціальною військовою операцією, якою росіяни іменують війну в Україні — «Главком»), а потім відправимося маршем на Москву. І цього разу не будемо зупинятися за 200 км від МКАД (Московської кільцевої автомобільної дороги – «Главком»), а дійдемо до кінця», – сказано у зверненні РДК.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки вважають, що авіакатастрофа, в якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».

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Теги: добровольці Москва ПВК «Вагнер»

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