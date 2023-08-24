Колеги Пригожина та Уткіна упізнали їх у морзі

Головна прикмети за якою упізнали Пригожина – відсутність пальця

Тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер». Про це повідомили у російському Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією російського Telegram-каналу, головною прикметою стала відсутність пальця. Також за зростом та татуюванням у морзі було впізнано другого ватажка Вагнера Дмитра Уткіна.

Тим часом російська «Фонтанка» повідомляє, остаточно підтвердити особу зможе лише експертиза, оскільки всі тіла загиблих в авіакатастрофі сильно постраждали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина. На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл. Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Раніше повідомлялось, що єдина жінка, яка перебувала на літаку Пригожина, 39-річна Христина Распопова. Вона працювала бортпровідницею на рейсі, який виконував бізнес-джет. У день катастрофи вона опублікувала в соцмережах фото, ймовірно, зроблене в аеропорту перед вильотом. За даними російського видання, за кілька годин до вильоту бортпровідниця повідомила рідних, що їхній рейс із якихось причин затримується. Повідомляється, що Христина Распопова – сестра заступника прокурора з Челябінської області, який раніше мав конфлікт з Бастрикіним (колишній генерал юстиції РФ).