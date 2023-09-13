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Що їстиме Путін разом з Кім Чен Ином? У мережі з'явилося фото меню обіду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що їстиме Путін разом з Кім Чен Ином? У мережі з'явилося фото меню обіду
Путін дає офіційний обід на честь приїзду свого колеги з КНДР Кім Чен Ина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Путін та Кім Чен Ин спробують пельмені з камчатським крабом, юшку з білого амура та антрекот з мармурової яловичини

Російський диктатор Володимир Путін дає офіційний обід на честь приїзду свого колеги з КНДР Кім Чен Ина, з яким раніше провів переговори на космодромі Східний. Про це повідомили російські пропагандисти.

Зокрема, в мережі з’явилося фото меню з переліком страв, які їстимуть диктатори. Путін та Кім Чен Ин спробують пельмені з камчатським крабом, юшку з білого амура, антрекот з мармурової яловичини тощо. Серед напоїв вина російського виробництва.

В мережі з’явилося фото меню з переліком страв, які їстимуть диктатори
В мережі з’явилося фото меню з переліком страв, які їстимуть диктатори
фото: російські пропагандисти

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Згодом стало відомо, що російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний».

Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Планувалося, що Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз»,  а потім диктатори вже проведуть переговори.

До слова, представники Північної Кореї перед зустріччю Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним почали все витирати та чистити. Відповідне відео опублікували російські пропагандисти.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Теги: путін Кім Чен Ин їжа переговори

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