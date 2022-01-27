Депутат Держдуми назвав українців «злочинцями», а мову «блатною фенею» (відео)

Він вважає, що українська мова – це діалект російської мови

Депутат Державної Думи Росії, уродженець Одеси Анатолій Вассерман назвав український народ «злочинцями» під час виступу перед російськими депутатами. Відео його виступу 27 січня опублікував у Twitter блогер Рустем Адагамов.

За словами Вассермана, українська мова – це діалект російської та «це не привід вважати карних злочинців окремим народом».

«Український синтаксис залишається в межах загальноросійської норми, значить це діалект. А що словник склали новий – так блатна феня теж мало кому зрозуміла», – сказав депутат.

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман назвал украинский язык диалектом русского и сравнил его словарь с блатной феней: "Она тоже мало кому понятна, но это же не повод считать уголовников отдельным народом".



Офигеть. pic.twitter.com/vIcZ3JpXtY — Рустем Адагамов (@adagamov) January 25, 2022

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік погрожував барменці. Як стверджують очевидці, через українську мову.

Як відомо, Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

Нагадаємо, що українська мова офіційно зазвучала у музеях 25 країн світу.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому досі нікого не оштрафували за порушення мовного закону. За словами мовного омбудсмена, для оформлення скарги порушення слід зафіксувати в письмовому вигляді або як аудіо або відео. До слова, сума штрафу коливатиметься від 5100 до 6800 грн.

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

Днями у столиці сталася трагедія: через українську мову зарізали молодого спортсмена.

Читайте також: