Шойгу лякає Захід, щоб зупинити допомогу Україні, – висновок ISW щодо «брудної бомби»

Кремлівські пропагандисти дуже швидко підхопили та розповсюдили це неправдиве та смішне твердження про «брудну зброю»

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, роблячи заяви про «брудну бомбу», намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що керівник російського Міноборони 23 жовтня окремо телефонував своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії і США.

Під час цих розмові він стверджував, що Київ готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи «брудну бомбу» (звичайну вибухівку, просочену радіоактивним матеріалом, який не є ядерною зброєю), аби звинуватити РФ у використанні зброї масового знищення.

Своєю чергою кремлівські пропагандисти дуже швидко підхопили та розповсюдили це неправдиве та смішне твердження.

В ISW інформують, що звіти міноборони Росії про дзвінки містять розбіжності. Там вказується, що:

під час розмови зі своїм французьким колегою Шойгу обговорив заявлену "стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації" в Україні;

обговорював "ситуацію в Україні" та робив неправдиві заяви про те, що Україна готується використати "брудну бомбу" в своїх розмовах з Великою Британією, Францією та Туреччиною;

просто обговорив ситуацію в Україні без згадки про "брудну бомбу" в розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Опісля представники Сполучених Штатів, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення Шойгу.

Фахівці пояснюють, що заяви Шойгу продовжують давню інформаційну кампанію Кремля про те, що Захід допоможе Україні провести атаку зі зброєю масового знищення під фальшивим прапором.

«Таким чином, фальшиві заяви Шойгу та їхнє розповсюдження російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західного Херсона до кінця року», – переконані в Інститут вивчення війни.

Аналітики додають, що серія дзвінків Шойгу, ймовірно, була подальшим бряцанням зброєю з боку Росії, щоб залякати західних прихильників України та, можливо, розширити розбіжності в НАТО.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.