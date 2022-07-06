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    Політика

    Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, – Шольц

    Шольц заявив, що гарантії безпеки мають бути адаптовані до &laquo;конкретної ситуації&raquo; - Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, – Шольц
    Шольц заявив, що гарантії безпеки мають бути адаптовані до «конкретної ситуації»
    фото з відкритих джерел

    Деталі гарантій обговорюються в рамках G7

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7. Про це Шольц сказав під час виступу в Бундестазі.

    При цьому канцлер зазначив, що ці гарантії можуть бути аналогічні положенням 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО, в сенсі автоматичної військової допомоги у разі нападу на країну та підкреслив, швидше вони повинні бути адаптовані до «конкретної ситуації».

    Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні після вторгнення Росії.

    Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України (відео).

    Тим часом Лавров плачеться, що Україна уже вимагає гарантії безпеки і по Криму.

    Також Зеленський утворив делегацію для переговорів з Росією про гарантії безпеки.

    Читайте також: Чи дає гарантії безпеки резолюція Ради Безпеки ООН?
    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, – Шольц