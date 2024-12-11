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Шольц подав заявку на вотум довіри до Бундестагу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шольц подав заявку на вотум довіри до Бундестагу
фото: Global Look Press

У Бундестазі 16 грудня відбудеться голосування за вотум довіри уряду

Німецький канцлер Олаф Шольц офіційно подав запит на вотум довіри до Бундестагу. Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, голосування відбудеться 16 грудня. Канцлер додав, що перед цим хоче виступити із заявою.

Раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу ARD заявляв про те, що поставить на розгляд питання проведення вотуму довіри уряду до Різдва, яке у ФРН відзначається 25 і 26 грудня.

Як повідомлялося, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віцеканцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек.

Також стало відомо, що більшість німців підтримують міністра оборони Бориса Пісторіуса, як кандидата на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини. 

До слова, голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.

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Теги: парламент Олаф Шольц Німеччина

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