Путін планує перший візит до Індії з початку великої війни проти України

Дмитро Пєсков зауважив, що дати візиту для зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ще узгоджуються

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Індію. Це станеться після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Речник Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що дати візиту для зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ще узгоджуються, однак Кремль вже «з нетерпінням чекає на поїздку».

«Після двох візитів прем'єр-міністра Моді до Росії, тепер у нас візит президента Путіна до Індії. Ми надаємо дуже великого значення цим контактам», – зазначив Пєсков.

Bloomberg пише, що якщо Путін поїде до Індії, це стане сигналом зростання впевненості диктатора щодо поїздок за кордон після того, як у березні минулого року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за воєнні злочини проти України.

Індія не є членом МКС і не зобов'язана виконувати ордер суду. Проте Путін вирішив не відвідувати минулорічний саміт G20 в Індії.

Нагадаємо, що 8 липня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських будинках та лікарнях, диктатор РФ Володимир Путін приймав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Російські пропагандисти всюди слідкували за Путіним та Моді й виражали своє захоплення зустріччю.