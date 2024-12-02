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Зеленський підбив підсумки візиту Шольца до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підбив підсумки візиту Шольца до України
Розмова між Зеленським (праворуч) та Шольцом тривала більш ніж дві з половиною години
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У грудні Україна отримає від Німеччини пакет військової допомоги на 650 млн євро

Розмова з німецьким канцлером Олафом Шольцом стала однією з найдовших двосторонніх зустрічей. Вона тривала більш ніж дві з половиною години. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Вся тематика, яка має значення для наших країн, була обговорена. Головне – це ППО, посилення нашого захисту неба. Німеччина вже лідер у цьому і загалом у підтримці в Європі. На континенті – номер один за рівнем допомоги Україні: від Німеччини – майже 30 млрд євро. Оборонна підтримка, також – підтримка нашої стійкості. Я хочу подякувати канцлеру персонально, і всій Німеччині – усьому німецькому народові, який так принципово з нами», – зазначив президент.

За словами Зеленського, Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався й надалі. Як наголосив український лідер, це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим партнерам.

«І на зустрічі з канцлером ми домовилися, що Німеччина буде з Україною надалі саме так, як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватися в глобальній політиці – які зміни настроїв можуть бути. Є й зараз пакет підтримки від Німеччини – це військовий пакет. Обсяг 650 млн євро. Ми очікуємо цей пакет у грудні», – каже президент.

Як розповів очільник України, Шольц побачив зброю, вироблену спільно з Німеччиною, яка може суттєво впливати на ситуацію на фронті.

«Ударні дрони. Дрони, які працюють із застосуванням штучного інтелекту. Наші виробничі можливості в Україні – і тим більше у співпраці з партнерами – вже значно більші, ніж можливості фінансувати виробництво. Ми залучаємо інвесторів, залучаємо компанії. Я вдячний усім німецьким компаніям, які вже працюють з нами, працюють з Україною.  Ми обговорили сьогодні з паном канцлером і контакти з нашими партнерами у Європі найближчими тижнями – переговорну роботу на цей місяць. Я хочу подякувати, Олафе, тобі особисто і дякую твоїй країні, дякую, Німеччино!» – підсумував президент.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

До слова, Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T, а й гвинтокрили Sea King та інше озброєння.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент Олаф Шольц військова допомога

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