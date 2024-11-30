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Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
Шольц назвав «російською рулеткою» передання Україні ракет Taurus
фото з відкритих джерел

Канцлер сказав, що залишається «непохитним і холоднокровним» у питанні постачанні Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». Промову Шольца цитує Tagesspiegel.

У ній канцлер, зокрема, висловився проти колишнього міністра фінансів Крістіана Лінднера, який пов’язував своє звільнення із висуванням пропозиції надати Україні німецькі далекобійні ракети.

За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців.

Також канцлер сказав, що залишається «непохитним і холоднокровним» у питанні постачанні Україні Taurus, а його суперник Фрідріх Мерц від «Християнсько-демократичного союзу» нібито навпаки – «грає в російську рулетку з безпекою Німеччини», обіцяючи Україні німецькі ракети.

Раніше Мерц справді припускав, що передасть Україні Taurus, якщо стане канцлером, але зробить це не «просто так». Спершу, на його думку, треба сказати російському лідеру Володимиру Путіну, щоб він припинив обстрілювати цивільні об’єкти України.

Якщо ж Росія не погодиться, то першим кроком було б зняття обмежень на використання вже поставленої зброї, а вже потім – передання Україні німецьких далекобійних ракет.

Шольц неодноразово виступав проти передання Taurus, мотивуючи це загрозою втягування Німеччини у війну. Однопартієць Шольца, чинний міністр оборони Німеччини від Соціал-демократичної партії Борис Пісторіус заявляв, що постачання цих ракет начебто не змінить ситуацію в Україні.

Taurus – авіаційна дозвукова крилата ракета призначена для високоточного ураження цілей на дальності до 500 км. Німеччина на початку 2000-х років замовила 600 ракет для своїх повітряних сил. Однак, за даними німецьких ЗМІ, Бундесвер наразі має лише 150 боєготових Taurus.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ.  За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Зазначимо, більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Також уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

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Теги: росія звільнення Фрідріх Мерц азартні ігри населення влада ракета партії міністр Німеччина Олаф Шольц

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