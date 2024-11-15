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Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці
Раніше Шольц кілька разів наголошував, що готовий говорити з Путіним про можливі шляхи припинення загарбницької війни Росії проти України
фото: Tagesschau

За інформацією Tagesschau, дзвінок тривав близько години

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки. Про це повідомляє Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung

За інформацією Tagesschau, дзвінок тривав близько години.

За даними Sueddeutsche Zeitung, розмова відбулася після тривалої підготовки сьогодні, 15 листопада.

Sueddeutsche Zeitung зазначає, що раніше Шольц кілька разів наголошував, що готовий говорити з Путіним про можливі шляхи припинення загарбницької війни Росії проти України.

Подробиці переговорів поки що не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Зазначається, що ця розмова стане першим прямим спілкуванням між лідерами за майже два роки.

11 листопада Шольц заявляв, що телефонна розмова з Путіним відбудеться незабаром. Однак переговори відбудуться лише за погодженням з партнерами, уточнив він.

Пізніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков зазначав, що у Кремлі не ведеться підготовка до телефонної розмови Путіна та Шольца. За його словами, відповідних сигналів від німецької сторони не було.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести переговори щодо України із диктатором Володимиром Путіним за участю Києва та інших сторін. 

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Теги: росія Німеччина путін Олаф Шольц

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