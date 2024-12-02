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Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів
Очільників країн розвеселило питання про валізу
фото: скриншот відео

Валіза виявилася доволі коштовною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дуже коротко відповів, що у сріблястій валізі знаходилися його особисті речі першої необхідності. Про це стало відомо із пресконференції у Києві.

Так, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Шольца запитали про те, що він привіз з собою до Києва у сріблястій валізі, адже відповідні фото цієї валізи викликали суспільну зацікавленість в українців.

«Наскільки детально ви це хочете знати?», – перепитав Шольц. Ці слова канцлера викликали сміх у всіх присутніх, включно з президентом Зеленським та самим Шольцом.

«Загалом такі речі, які беруть в дорогу. Те, у що потрібно перевдягатися... ну те, що потрібно», – відповів Шольц.

До слова, валіза канцлера Німеччини виявилася досить цінною: її приблизна вартість – €1190, бренд – Rimowa. Це німецький бренд люксових валіз та сумок. Вже більше 120 років компанія випускає валізи з рифленим високоміцним алюмінієвим або надлегким полікарбонатним корпусом, які стали візитною карткою бренду. 

Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів фото 1
фото: блогерка Harley Quinn

Як відомо, в інтернеті поширюється багато мемів із тим, як Шольц у Києві крокує з сріблястою валізою. Користувачі соціальних мереж почали жартувати про те, що канцлер привіз в Україну ядерну зброю. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів про «ядерну валізу».

До слова, Україна отримає від Німеччини шосту установку Iris-T, а також гвинтокрили Sea King та інше озброєння. Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

За словами німецького канцлера, вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

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Теги: Олаф Шольц відео

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