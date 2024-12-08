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Трамп зізнався, чи розмовляв із Путіним після виборів у США

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп зізнався, чи розмовляв із Путіним після виборів у США
Трамп заперечив, що розмовляв із Путіним
фото з відкритих джерел

Журналістка нагадала, Трамп у період передвиборчої кампанії обіцяв, що зателефонує Путіну і закінчить війну

 

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні. Про це Трамп сказав у інтерв’ю каналу NBC News.

Під час розмови журналістка нагадала, Трамп у період передвиборчої кампанії обіцяв, що зателефонує Путіну і закінчить війну Росії проти України у перші 24 години після своєї перемоги. Причому мова йшла про те, що ще до інавгурації.

На питання, яке ведуча ставила кілька разів, чи розмовляв він з російським диктатором, Трамп сказав «ні».

«Ні, не розмовляв... Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам», – відповів новообраний президент США.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін. Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.

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Теги: Дональд Трамп президент путін війна вибори у США

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