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«Наші гроші»: Університет Шевченка закуповує харчі для курсантів Міноборони за завищеними цінами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Наші гроші»: Університет Шевченка закуповує харчі для курсантів Міноборони за завищеними цінами
«Університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів»
ілюстративне фото: ЗСУ

Вода питна – 8 гривень за літр

Керівництво університету імені Шевченка в Києві надає харчування курсантам Міністерства оборони за суттєво завищеними цінами, контракти ректором вишу Володимиром Бугровим з оборонним відомством укладені до квітня 2024 року. Про це йдеться в розслідуванні «Наші гроші».

Так, угоди на забезпечення курсантів харчуванням включають в себе наступні ціни:

  • вода питна – 8 гривень за літр;
  • консерви перлові з яловичиною – 150 грн за кг;
  • олія соняшникова – 69,50 грн за літр, тощо.

Варто зазначити, що у фірмах затриманого нещодавно скандального Гринкевича та ж вода коштувала 5,5 гривень за літр.

Журналісти вказують, що угоди від КНУ підписував проректор з адміністративно-господарської роботи Олег Федевич, що може свідчити про бажання ректора Бугрова відвести від себе підозри. Загальна сума угоди між ВНЗ та Міністерством оборони склала 51,45 млн грн., контракт діє до 31.03.24.

Також журналісти вказали на відсутність конкуренції на постачання харчування в цьому випадку.

«Університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів», – йдеться в розслідуванні «Наші гроші».

Теги: Міноборони гроші університет харчування

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