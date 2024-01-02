Шольц може достроково піти у відставку: ЗМІ назвали ймовірного наступника

Лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу чинного канцлера

Протягом 2023 року підтримка «Соціал-демократичної партії Німеччини» (СДПН) впала з 20% до 15%. Лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу чинного канцлера Олафа Шольца, який представляє партію. Такі результати показало опитування Інституту INSA, пише BILD.

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На тлі цього дослідження італійська газета La Repubblica припустила, що Шольц може достроково піти у відставку вже у 2024 році. На думку журналістів, його наступником може стати чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

За оцінками ЗМІ, німецький канцлер може піти у відставку через скандал, що стався ще 2020 року з компанією Wirecard і її керівником Яном Марсалеком, який нині, ймовірно, ховається в Москві. Саме Шольц тоді керував міністерством економіки і відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини від часів Другої світової війни. Водночас посадовець заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал.

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Як пише Bild, німецькі аналітики сумніваються в реальності зміни канцлера. При цьому Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину «готуватися до війни», хоча ще не так давно ліве крило СДПН узагалі могло вимагати виключення з партії за такі слова.

Нагадаємо, що за останнє півріччя 2023 року репутація Олафа Шольца різко погіршилася. Лише 10% громадян ФРН вважають німецького канцлера «сильним лідером».

Раніше повідомлялося, що на Німеччину чекає серйозна економічна криза. Експерти очікують на падіння ВВП, надзвичайно високу інфляцію і майже три мільйони безробітних.