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Шольц може достроково піти у відставку: ЗМІ назвали ймовірного наступника

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шольц може достроково піти у відставку: ЗМІ назвали ймовірного наступника
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: dpa picture alliance

Лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу чинного канцлера

Протягом 2023 року підтримка «Соціал-демократичної партії Німеччини» (СДПН) впала з 20% до 15%. Лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу чинного канцлера Олафа Шольца, який представляє партію. Такі результати показало опитування Інституту INSA, пише BILD.

На тлі цього дослідження італійська газета La Repubblica припустила, що Шольц може достроково піти у відставку вже у 2024 році. На думку журналістів, його наступником може стати чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

За оцінками ЗМІ, німецький канцлер може піти у відставку через скандал, що стався ще 2020 року з компанією Wirecard і її керівником Яном Марсалеком, який нині, ймовірно, ховається в Москві. Саме Шольц тоді керував міністерством економіки і відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини від часів Другої світової війни. Водночас посадовець заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал.

Як пише Bild, німецькі аналітики сумніваються в реальності зміни канцлера. При цьому Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину «готуватися до війни», хоча ще не так давно ліве крило СДПН узагалі могло вимагати виключення з партії за такі слова.

Нагадаємо, що за останнє півріччя 2023 року репутація Олафа Шольца різко погіршилася. Лише 10% громадян ФРН вважають німецького канцлера  «сильним лідером».

Раніше повідомлялося, що на Німеччину чекає серйозна економічна криза. Експерти очікують на падіння ВВП, надзвичайно високу інфляцію і майже три мільйони безробітних.

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Теги: Німеччина Олаф Шольц

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