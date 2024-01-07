США не зможуть постачати Україні ракети для Patriot? ЗСУ пояснили ситуацію

Партнери і надалі будуть забезпечувати Україну нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу

У кожній країні є законодавство, яке так чи інакше обмежує торгівлю зброєю

Україна продовжує отримувати системи озброєння від союзників. Утім, лише нещодавно РФ здійснила дві масовані атаки на українські міста. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що хвилюватися не варто.

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«У нас йде нормоване постачання ракет. Так ми витратили якісь запаси, які нам дали партнери. Йдуть зараз процеси щодо того, щоб і надалі забезпечувати Україну нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу», – сказав він.

Ігнат зазначає, що Уряд Сполучених Штатів і всі союзники прекрасно поінформовані щодо стану нашої протиповітряної оборони, забезпечення ракетами тощо.

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«Ви бачите, що інші є заяви, попри те, що США, Німеччина нам надають можливість відбиватися завдяки тим поставкам зенітних керованих ракет. Можливо, буде долучена і Японія, яка передаватиме через Сполучені Штати якусь частину ракет для України. Ми розуміємо, що в кожній країні є законодавство, яке так чи інакше обмежує торгівлю зброєю», – додає Ігнат.

Раніше Представники Білого дому та Пентагону попередили Київ, що невдовзі не зможуть постачати ракети для українських зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні збивати російські балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема «Кинджал».

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

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Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.