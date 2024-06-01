Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова

30 і 31 травня російські війська також продовжували штурм біля Стариці (на північний схід від міста Харків і на південний захід від Вовчанська)

31 травня російські війська трохи просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі безперервних позиційних боїв на північ і північний захід від міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах східної околиці Вовчанська (на північний схід від міста Харків). Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов стверджував, що російські сили змусили українські сили відступити на вісім-дев’ять кілометрів на півночі Харківської області в травні 2024 року, що узгоджується з найдальшим, за оцінками ISW, російським просуванням поблизу Липців (на північ від Харкова).

31 травня речник ВПС України майор Ілля Євлаш повідомив, що російські війська чергують групи з чотирьох-п’яти літаків Су-34С/35С для одночасних плануючих бомбових ударів по українських позиціях і населених пунктах на півночі Харківської області, і що обіцяні винищувачі F-16 будуть діяти як фактор стримування, щоб відкинути російську авіацію від лінії фронту.

Грузинська розвідувальна організація з відкритим джерелом Conflict Intelligence Team (CIT) 30 травня заявила, що обмеження на здатність України використовувати надану Заходом зброю для ураження по цілях у Росії дозволили російським військам вільно використовувати боєприпаси Lancet, що перекидаються через кордон, у Білгороді. У CIT заявили, що російські війська ведуть постійне спостереження за обмеженою кількістю доріг і автомагістралей на півночі Харківської області, через що українським транспортним засобам важко пересуватися непоміченими.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують штурмувати Харківщину, але більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України. Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.