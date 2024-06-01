Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова
Російські війська чергують групи з чотирьох-п’яти літаків Су-34С/35С для одночасних плануючих бомбових ударів по українських позиціях
фото: Генштаб ЗСУ

30 і 31 травня російські війська також продовжували штурм біля Стариці (на північний схід від міста Харків і на південний захід від Вовчанська)

31 травня російські війська трохи просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі безперервних позиційних боїв на північ і північний захід від міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах східної околиці Вовчанська (на північний схід від міста Харків). Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов стверджував, що російські сили змусили українські сили відступити на вісім-дев’ять кілометрів на півночі Харківської області в травні 2024 року, що узгоджується з найдальшим, за оцінками ISW, російським просуванням поблизу Липців (на північ від Харкова).

31 травня речник ВПС України майор Ілля Євлаш повідомив, що російські війська чергують групи з чотирьох-п’яти літаків Су-34С/35С для одночасних плануючих бомбових ударів по українських позиціях і населених пунктах на півночі Харківської області, і що обіцяні винищувачі F-16 будуть діяти як фактор стримування, щоб відкинути російську авіацію від лінії фронту.

Грузинська розвідувальна організація з відкритим джерелом Conflict Intelligence Team (CIT) 30 травня заявила, що обмеження на здатність України використовувати надану Заходом зброю для ураження по цілях у Росії дозволили російським військам вільно використовувати боєприпаси Lancet, що перекидаються через кордон, у Білгороді. У CIT заявили, що російські війська ведуть постійне спостереження за обмеженою кількістю доріг і автомагістралей на півночі Харківської області, через що українським транспортним засобам важко пересуватися непоміченими. 

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують штурмувати Харківщину, але більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України. Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.

Читайте також: 

Теги: ЗСУ військові окупанти росія Україна війна Харківщина Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У реальності існує багато перешкод на шляху між зброєю та Україною.
Що заважає західній зброї швидко потрапляти в Україну?
7 травня, 17:20
Відомий український батальйон «Айдар» святкує свій перший 10-річний ювілей
Відомий український батальйон «Айдар» святкує свій перший 10-річний ювілей
3 травня, 11:35
Знищено 12 із 13 ворожих ударних БпЛА в Сумській області
Повітряні сили вночі збили 12 ворожих безпілотникиів: деталі
6 травня, 07:18
Зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тис. біженців
В одній з країн ЄС знизилася кількість українських біженців
10 травня, 00:45
Влада в волонтери вивозять людей вз Вовчанська і ближніх населених пунктів
Харківщина: влада проводить масову евакуацію із Вовчанська
10 травня, 13:34
Російська символіка буде заборонена на Іграх у Парижі
МОК заборонив пропагандистам з РФ використовувати російську символіку на Олімпіаді
17 травня, 20:59
Росіяни найбільше атакують Вовчанськ на Харківщині
F-16 для України, загострення на Харківщині. Головне за 12 травня
12 травня, 21:17
«Наші діти заслуговують на переможний мир». Ярош показав фото, яке його вразило
«Наші діти заслуговують на переможний мир». Ярош показав фото, яке його вразило
27 травня, 17:57
Коли почалася повномасштабна війна, Вадим Шумада пішов добровольцем на фронт
Бойовий медик, нагороджений медаллю «За врятоване життя». Згадаймо Вадима Шумаду
19 травня, 09:00

Події в Україні

Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова
Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова
На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Новий тариф на світло з 1 червня 2024. Рішення уряду
32K
Операція «Репарації». Російські олігархи починають розплачуватися за війну
9715
Закон про мобілізацію: люди з інвалідністю другої групи просять захисту у президента. Текст петиції
7042
Підтримка українських біженців: як змінилась думка європейців (інфографіка)
6661
Втрати ворога станом на 31 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
4926
Польща готується передати Україні нове озброєння

Новини

«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Вчора, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua