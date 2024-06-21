Окупанти обстріляли Кривий Ріг

Раніше жителі Кривого Розу чули вибух у місті

Російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку по Кривому Рогу

Російська армія вдарила по Кривому Рогу. Під удар потрапила інфраструктура. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак

Внаслідок удару російських окупантів спалахнула пожежа. Наразі інформація про ушкодження уточнюється.

Зазначимо, у Кривому Розі сьогодні, 21 червня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 21 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Раніше стало відомо, що російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Нині триває 849-й день повномасштабної війни в Україні.