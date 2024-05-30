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США занепокоєні ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях – WP

Катерина Іванова
glavcom.ua
США занепокоєні ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях – WP
Український безпілотник здійснив атаку на російську радіолокаційну станцію дальнього виявлення «Воронеж-М» у місті Орськ
фото з відкритих джерел

The Washington Post вважає, що ці об’єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни РФ проти України

У Вашингтоні занепокоєні, що удари українських безпілотників по системах раннього ядерного попередження РФ можуть викликати небезпечну реакцію Москви в той час, як у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об’єктах у РФ. Про це йдеться в публікації The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.

«Сполучені Штати стурбовані недавніми ударами України по російських об’єктах раннього попередження, які відстежують балістичні ракети», – цитує газета американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, Вашингтон висловив Києву стурбованість через атаки по двох радіолокаційних станціях, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски на Заході.

The Washington Post вважає, що ці об’єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни РФ проти України. Однак вони є «чутливими точками» для Росії, оскільки доводять Кремлю, що його стратегічні можливості стримування стають цілями для ураження, йдеться у статті.

Водночас видання звернулося по коментар до українського чиновника, обізнаного зі справою. За його словами, Росія використовувала ці радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, такої, як безпілотники та ракети.

Український чиновник сказав, що метою ударів було зменшити здатність Росії відстежувати дії українських військових на півдні України. Безпілотник, який націлився на радіолокаційну станцію поблизу Орська, в Оренбурзькій області Росії вздовж північного кордону Казахстану, подолав понад 1100 миль, що зробило його однією з найглибших спроб удару по території Росії. 

Деякі аналітики були спантеличені цілями: якщо Краснодар знаходиться досить близько до України, щоб відстежувати ракети та безпілотники, то радіолокаційна станція поблизу Орська зосереджена на Близькому Сході та Китаї.

Відповідаючи на запитання, чому вони націлилися на такий віддалений об’єкт, український чиновник заявив, що Росія «переключила всі свої можливості на війну проти України».

Нагадаємо, двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії. Про це йдеться у зверненні Комітету з розвідки.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії.

Читайте також: WP: Перед російським наступом на Харків у ЗСУ перестали працювати термінали Starlink 
Теги: обмеження балістичні ракети Вашингтон росія

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