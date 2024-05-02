Росія перетворила Донецьк на притулок для рецидивістів

В окупований Донецьк з'їжджаються вбивці, аби уникнути відповідальності в Росії

У тимчасово окупований Донецьк прибуває все більше російських злочинців та рецидивістів, аби уникнути покарання в РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Сюди з’їжджаються вбивці аби уникнути відповідальності у себе вдома. Який спосіб життя ведуть на тимчасово окупованій Україні пояснювати буде зайвим. Адже вбивства, крадіжки та мародерства стали тут вже буденним явищем», – зазначили у спротиві.

За словами ЦНС, нещодавно у Донецьку «засвітився» вбивця муедзина Ібрахіма Ісяняєва колишній найманець ПВК «Вагнер» Раіль Хайров. До цього він був вже засуджений за вбивство, але його помилували, щоб відправити на фронт.

«Чи судитимуть зараз — скоріш за все Раіль знову поповнить ряди «добровольців» російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині», – додали у ЦНС.

У Центрі Нацспротиву підкреслили, що для Кремля та окупаційної влади такі випадки просто ідеальні для покращення свого мобілізаційного фонду. Але не тільки злочинці стають в ряди окупантів, також наркоманами із Чечні чи жінками із виправних колоній.

Нагадаємо, через низьку заробітну платню найманці ПВК «Вагнер» тікають з Білорусі до Африки. Про це повідомляє «Центр національного спротиву».

Як нагадує ЦНС, «вагнерівці» працюють інструкторами в Білорусі. Також відомо, що на полігонах проходять військові вишколи мобілізованих росіян та тих, що підписали контракт.

Проте інструкторська робота, а також заробітна плата не влаштовує найманців. За участь у війні на африканському континенті їм платять більше, у зв'язку з чим «вагнерівці» тікають до Африки.