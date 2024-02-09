Чи реалістично використання заблокованих резервів РФ на користь України?

Обсяг заблокованих російських активів майже дорівнює зовнішньому боргу РФ

Наразі таких активів близько 300 млрд дол в еквіваленті і більше 200 млрд сконцентровано у міжнародній депозитарній системі Euroclear, яка перебуває під юрисдикцією Бельгії.

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США контролюють невеликий обсяг російських активів, більша їх частина перебуває під контролем ЄС.

Механізмів їх прямого списання на користь України, наразі, немає.

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Більше того, існує аналітична доповідь ЄЦБ, в якій аналітики європейського центробанку негативно відносяться до таких дій: на їх думку, це може завдати шкоди євро та фінансовим інструментам, номінованим у євро, зокрема єврооблігаціям Німеччини, Франції та інших країн єврозони.

Значна частина інвестицій у євро здійснюється з боку країн Азії, Африки та Латинської Америки, в багатьох з яких на думку Заходу не все добре з демократією, а отже санкції потенційно можливі.

Раніше кошти центральних банків вважались резервним активом, який не можна чіпати. Саме тому, резерви центрального банку Ірану, а це десятки мільярдів доларів, були заблоковані на десятки років і їх ніхто не передавав ані шахському уряду в екзилі, ані іранській опозиції.

Для звернення стягнення на суверенні активи має бути прийняте відповідне рішення суду або країну мають визнати терористичною.

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Взагалі, вся західна цивілізація розбудована на беззаперечному захисті права власника, яке не може бути заперечене іншим способом як тільки через відповідне судове рішення, причому у власника є апріорі презумпція невинуватості.

Тобто його вина має бути доведена у суді.

Поки що розглядається декілька варіантів використання заблокованих російських активів:

Списання на користь України активів найбільш одіозних політичних осіб та компаній з юрисдикцією в РФ. Використання прибутку від російських активів для допомоги Україні. Передача Україні податків, сплачених західними компаніями, тим же Euroclear, з прибутків, отриманих за використання російських активів.

Але всі вказані джерела дають лише декілька мільярдів євро на рік. Цих коштів Україні явно недостатньо.

Саме тому, зараз розглядається четвертий варіант – випуск боргових інструментів під заставу заблокованих російських активів.

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Механізм такий: відбувається емісія облігацій, кошти від якої передаються Україні. Далі облігації мають бути погашені, коштів на це немає і власники отримують свої гроші за рахунок накладання стягнення на предмет застави – тобто за рахунок заблокованих російських активів.

Тут надзвичайно важливо, щоб в проспекті емісії було чітко зазначено, що така емісія не включається до складу українського суверенного боргу і Україна не буде платити за цими боргами навіть у випадку, коли суд скасує можливість накладення стягнення на російські активи чи утримувач активів відмовиться їх передавати для погашення боргу.

Бо інакше ми можемо отримати гроші, які швидко витратимо, а потім нам доведеться погашати цей борг, на який ми не розраховували.

І таким чином, буквально за день, ми можемо опинитись з подвоєним державним боргом.

І ще один дуже важливий момент, про який у нас майже не згадують.

Обсяг заблокованих російських активів майже дорівнює зовнішньому боргу РФ і це переважно борг перед західними інвесторами. За два роки війни зовнішня заборгованість Росії скоротилась з 26% ВВП до 17%.

Зокрема державний борг складає 40 млрд дол (на початок війни – 63 млрд дол).

Борг ЦБ та банків – 93 млрд (на початок війни – 115 млрд).

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Борг інших суб'єктів (переважно компаній) – 225 млрд дол (до війни – 304 млрд дол).

Що відбувається зараз з цим боргом?

Кошти від погашення боргових зобов'язань надходять у рублях на спеціальний рахунок інвесторів в російських банках.

Далі інвесторам пропонували або інвестувати ці кошти в західні цінні папери (цю лавочку швидко прикрили), або відбувався так званий обмін активами.

Тобто, певні активи росіян розблоковували на Заході, в обмін на це спеціальним указом Путіна дозволялось продати визначеному західному інвестору іноземну валюту (за рахунок рублів на спецрахунку) і вивести ці кошти за кордон.

Якщо західні країни накладуть стягнення на російські активи чи переведуть їх у заставу за випуском спеціальних боргових інструментів на користь України, Росія анулює свій борг перед західними інвесторами.

Тобто російські банки і підприємства не будуть більше нікому нічого винні, що звісно піде їм на користь, адже оздоровить баланси.

Постраждають приватні західні інвестори: венчурні, пенсійні та інвестиційні фонди.

Цю проблему треба враховувати, адже у нас про неї майже не згадують, а вона є ключовою в даному контексті.