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Депутат Бундестагу закликає до ембарго на постачання до РФ сировини для боєприпасів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутат Бундестагу закликає до ембарго на постачання до РФ сировини для боєприпасів
Родеріх Кізеветтер, депутат Бундестагу
фото з відкритих джерел

«Німеччина, як і раніше, не справляється з виконанням санкцій», – заявив парламентарій

Постачання Росії з боку країн Заходу сировини, що використовується для виробництва вибухових речовин є неприпустимими. Необхідно застосувати санкції щодо компаній, які постачають нітроцелюлозу Росії та ввести ембарго на постачання до РФ: нітроцелюлози, бавовняної целюлози та бавовни, які використовуються в рамках виробництва боєприпасів. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу (ХДС/ХСС), член комітету із закордонних справ Родеріх Кізеветтер.

«Те, що західні партнери, зокрема Німеччина, продовжують підтримувати російську військову машину, постачаючи росіянам сировину для виробництва вибухових речовин (нітроцелюлозу), викликає тривогу. Той факт, що Німеччина є одним із основних постачальників і що з 24 лютого 2022 року було здійснено 41 постачання на суму майже 4 мільйони доларів, шокує, але не дивує. Така ситуація зумовлена тим, що Німеччина, як і раніше, не справляється з виконанням санкцій і виступає за збереження лазівок у санкційному режимі, замість його посилення», – заявив парламентарій.

«Я виступаю за розширення санкційного режиму та введення санкцій щодо постачальників нітроцелюлози до Росії, а також за внесення до санкційного списку інших критично важливих матеріалів – зрештою необхідне повне ембарго на постачання до Росії сировини для виробництва боєприпасів: нітроцелюлози, бавовняної целлюлози та бавовни», – підсумував Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь «Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси», згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), яку використовується Росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО та країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними такими постачальниками є Тайвань, Німеччина та Туреччина.

Також у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу до РФ, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.

Теги: росія Німеччина санкції депутат ембарго боєприпаси

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