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Швеція надасть понад €7 млн на дрони і розмінування для України

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Швеція надасть понад €7 млн на дрони і розмінування для України
Підтримка є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні
фото ілюстративне

Частина коштів буде спрямована на коаліцію дронів і розмінування для України

Швеція надасть додаткові €7 мільйонів на розмінування та дрони для України у рамках формату «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведський уряд.

«Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (€7,2 млн) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні. Україна зможе розвивати свої технології безпілотників і можливості розмінування. Це допоможе українській армії та українському суспільству», – зазначив міністр оборони Пол Йонсон.

Уряд кілька разів доручав збройним силам Швеції підтримувати коаліції можливостей у рамках UDCG. Збройні сили тепер отримають подібне призначення та нададуть 40 мільйонів шведських крон (€3,6 мільйона) на підтримку Коаліції з розмінування та таку ж суму Коаліції безпілотників.

UDCG – це багатостороння коаліція, яка складається з 57 країн і була створена Сполученими Штатами для координації та синхронізації міжнародних закупівель оборонного обладнання, матеріального виробництва та зусиль щодо сталого розвитку для підтримки самооборони України. Міністри оборони країн регулярно зустрічаються в Рамштайні, Німеччина, у штаб-квартирі НАТО або віртуально.

Як відомо, Європейський Союз та його держави-члени Швеція і Німеччина в межах підходу «Team Europe» оголосили про виділення €44 мільйонів на підтримку організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні, зокрема €6 мільйонів, спрямованих на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів.

З моменту повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року ЄС виділив організаціям громадянського суспільства понад €150 мільйонів на підтримку їхньої критично важливої роботи у сфері гуманітарного реагування, правосуддя, демократичного розвитку та врядування. Лише у 2022 році фінансування ЄС було збільшено втричі – з €20 до €60 мільйонів, завдяки якому громадянське суспільство в Україні отримало підтримку для прямого реагування на вирішення нагальних потреб.

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Теги: Швеція військова допомога

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