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Швеція рекордно переозброюється і збільшує оборонні інвестиції

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Швеція рекордно переозброюється і збільшує оборонні інвестиції
Швеція поставила собі амбітну мету до Гаазького саміту НАТО
фото: X/SwedishPM

Прем’єр-міністр Крістерссон обіцяє гідно підготуватися до червневого саміту НАТО

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис шведського прем’єра у Х.

Видатки Швеції на оборону вже перевищують встановлений НАТО показник у 2%, але цього недостатньо, зауважив Крістерссон.

«Наша мета полягає в тому, щоб на Гаазькому саміті НАТО домогтися підвищення цього показника, і ми робимо свою частину роботи», – наголосив очільник шведського уряду.

Зауважимо, що саміт НАТО у Газі має відбутися з 24 по 26 червня цього року.

Також «Главком» повідомляв, що Швеція анонсувала найбільшій у своїй історії пакет допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про закупівлю та передачу 18 додаткових артилерійських систем Archer та п’яти артилерійських радарів Arthur.

Ще стало відомо, що Швеція готується до протистояння з Росією в Арктиці, – адже припускає, що РФ може здійснити агресію заради зміцнення позицій свого Північного флоту, або намагатиметься отримати контроль над природними ресурсами у регіоні.

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Теги: безпека Швеція

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