Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні – Bloomberg

Повідомляється, що Трамп наказав міністру оборони США Піту Гегсету «зробити паузу»

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg посилається на слова анонімного американського чиновника Міністерства оборони, який повідомив, що США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, «доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру».

За словами посадовця, постачання всього військового обладнання США, яке ще не дійшло до України, буде призупинено, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. Чиновник каже, що Трамп наказав міністру оборони США Піту Гегсету «зробити паузу» .

ЗМІ повідомляють, що представник Білого дому на умовах анонімності підтвердив журналістам інформацію про призупинення військової допомоги Києву.

«Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Axios повідомляло, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч, на якій обговорить можливі кроки щодо врегулювання війни в Україні. Із посиланням на джерела видання пише, що одним із ключових питань стане призупинення американської військової допомоги Києву.

За даними видання, на нараді будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник національної безпеки Майк Уолтц та інші високопосадовці.

Зустріч відбудеться на тлі зростаючих розбіжностей у Вашингтоні щодо продовження фінансування України. Раніше Трамп неодноразово заявляв, що США мають зосередитися на внутрішніх проблемах, а війна в Україні має бути врегульована дипломатичним шляхом.

До того ж, сам Трамп заявив, що «розкаже все як є». Дональд Трамп о 21:00 (о четвертій ранку за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США.

Раніше стало відомо, що військова допомога США для України буде зупинена. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Лівітт заявила, що у пріоритеті в США нібито мирні переговори, а не продовження війни.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.