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Зустріч з Путіним. США звернулися до Китаю із закликом

Надія Клочко
glavcom.ua
Зустріч з Путіним. США звернулися до Китаю із закликом
США закликають Китай не мати жодних справ з Путіним
фото з відкритих джерел

Глава Китаю Сі Цзіньпін сьогодні вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зустрівся із президентом РФ Путіним

США закликали Китай не мати ніяких справ із Росією через війну в Україні. Про це сказав стратегічний координатор Ради нацбезпеки Білого дому з комунікацій Джон Кірбі у інтерв’ю CNN, повідомляє Reuters.

«Ми не вважаємо, що хтось має бути осторонь. Весь світ має чинити опір тому, що робить Путін. Не на часі жодна звична справа з Путіним», – сказав Кірбі.

Представник Білого дому США додав, що ще невідомо, наскільки Китай підтримає війну Росії, зазначивши, що Пекін не вдався до матеріальної підтримки Путіна і не порушив санкції проти Москви.

Нагадаємо, раніше у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час зустрічі Путін похвалив китайського лідера за його «збалансовану» позицію щодо війни проти України та заявив, що розуміє «питання та стурбованість із цього приводу».

Додамо, як розповів раніше заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга, Офіс президента України досі не отримав підтвердження на запит про розмову лідера Китаю та Володимира Зеленського.

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Теги: США війна Китай Україна

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