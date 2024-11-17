Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
Польща пропонує Україні відкрити консульство в Познані
фото з відкритих джерел

Незабаром російське консульство у польському місті Познань зачиняється

Кількість українців у Польщі значно зросла, що створило необхідність у розширенні мережі дипломатичних представництв. У польському місті Познань незабаром буде закрито генеральне консульство РФ, і в цьому приміщенні може запрацювати консульство України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RFM24.

Він зазначив, що польська сторона не має заперечень проти відкриття українського консульства в будівлі, яку найближчим часом звільнять росіяни, якщо Україна вирішить створити представництво у Познані.

Сікорський підкреслив, що з початком війни кількість українців у Польщі суттєво збільшилася, і нинішня мережа консульств вже не відповідає зрослим потребам українських громадян.

«Термін оренди цієї нерухомості завершується наприкінці місяця. Залишилося трохи більше десяти днів. Нинішня мережа українських консульств не відповідає потребам через безпрецедентне зростання кількості українців у Польщі», – заявив глава польського МЗС.

Він також зазначив, що консульства виконують низку практичних функцій, таких як оформлення юридичних документів, реєстрація народження чи смерті, і багато іншого.

«Ми, безумовно, з великою симпатією розглянемо прохання української сторони щодо використання цієї нерухомості в Познані під консульство», – підсумував Сікорський.

Нагадаємо, наступного тижня у Варшаві відбудуться переговори, присвячені війні Росії проти України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч у форматі «Веймарський трикутник +».

Раніше, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поскаржився Марку Рютте, що в українців коротка пам'ять. Він заявив, що саме Польща в перші дні війни найбільше допомагала Україні. 

Як повідомлялось раніше, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Зеленського у тому, що той хоче втягнути Варшаву у війну проти РФ. Це, на його думку, станеться, якщо Польща погодиться збивати ракети та дрони РФ.

Читайте також:

Теги: Польща міністр Україна реєстрація переговори росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія надасть Україні боєприпаси
Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії
Вчора, 14:35
Військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу
Привласнив кошти, зібрані для ЗСУ. Військовий отримав підозру
15 листопада, 21:59
Олександр Сирський зустрівся з начальником Генерального штабу Чехії генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою
ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський
2 листопада, 12:37
Девід Петреус, ексдиректор ЦРУ
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
31 жовтня, 16:21
Кучма відповів, чи можливі економічні зв'язки України з РФ у найближчі роки після завершення війни
«Економічні зв'язки необхідні». Кучма розказав, як далі жити поруч із РФ
30 жовтня, 12:23
Навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності
Чи будемо зі світлом? «Укренерго» озвучило найгірший сценарій на зиму
29 жовтня, 23:27
Надія Мейхер взяла прізвище свого чоловіка – російського бізнесмена Михайла Уржумцева
Екссолістка «Віа Гри» Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка-росіянина
25 жовтня, 13:26
Наразі США та Німеччина блокують будь-які перспективи України щодо вступу в НАТО
США готові запросити Україну в НАТО – Le Monde
19 жовтня, 19:20
План Перемоги «вже як проєкт можна вважати успішним»
Про «план перемоги» і реальність
17 жовтня, 19:47

Політика

Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС
З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС
Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю
Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю
Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС
Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС
ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах «Хезболли» у Бейруті
ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах «Хезболли» у Бейруті
Ліберали німецького Бундестагу хочуть винести питання про поставки Taurus для України
Ліберали німецького Бундестагу хочуть винести питання про поставки Taurus для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
29K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
29K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
9906
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
9753
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна

Новини

У Києві тривога тривала менше години
Сьогодні, 04:00
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Вчора, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua