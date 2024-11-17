Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського

Незабаром російське консульство у польському місті Познань зачиняється

Кількість українців у Польщі значно зросла, що створило необхідність у розширенні мережі дипломатичних представництв. У польському місті Познань незабаром буде закрито генеральне консульство РФ, і в цьому приміщенні може запрацювати консульство України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RFM24.

Він зазначив, що польська сторона не має заперечень проти відкриття українського консульства в будівлі, яку найближчим часом звільнять росіяни, якщо Україна вирішить створити представництво у Познані.

Сікорський підкреслив, що з початком війни кількість українців у Польщі суттєво збільшилася, і нинішня мережа консульств вже не відповідає зрослим потребам українських громадян.

«Термін оренди цієї нерухомості завершується наприкінці місяця. Залишилося трохи більше десяти днів. Нинішня мережа українських консульств не відповідає потребам через безпрецедентне зростання кількості українців у Польщі», – заявив глава польського МЗС.

Він також зазначив, що консульства виконують низку практичних функцій, таких як оформлення юридичних документів, реєстрація народження чи смерті, і багато іншого.

«Ми, безумовно, з великою симпатією розглянемо прохання української сторони щодо використання цієї нерухомості в Познані під консульство», – підсумував Сікорський.

Нагадаємо, наступного тижня у Варшаві відбудуться переговори, присвячені війні Росії проти України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч у форматі «Веймарський трикутник +».

Раніше, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поскаржився Марку Рютте, що в українців коротка пам'ять. Він заявив, що саме Польща в перші дні війни найбільше допомагала Україні.

Як повідомлялось раніше, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Зеленського у тому, що той хоче втягнути Варшаву у війну проти РФ. Це, на його думку, станеться, якщо Польща погодиться збивати ракети та дрони РФ.