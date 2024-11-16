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Воїни «Українського легіону» в Польщі склали присягу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Воїни «Українського легіону» в Польщі склали присягу
У Польщі добровольці склали присягу на вірність українському народові
фото з відкритих джерел

Українські бійці проходять у Польщі підготовку для ведення бойових дій

У Польщі добровольці з «Українського легіону» склали військову присягу на вірність українському народу. Наразі вони проходять підготовку. Про це інформує Telegram-канал Міністерства оборони України.

Військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який охоплює вогневу підготовку (зокрема елементи CQB), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші важливі дисципліни.

Навчання майбутніх бійців для служби на фронті проводять досвідчені польські інструктори.

Крім того, представник командування легіону Петро Горкуша підкреслив, що підрозділ «Українського легіону» комплектується високомотивованими воїнами, для яких захист Батьківщини від агресора є питанням честі.

Нагадаємо, кілька днів тому в Генеральному консульстві України в Любліні, перші добровольці підписали контакт на проходження служби в «Українському легіоні». Повідомлялося, що після церемонії вони вирушать на полігон Збройних сил Польщі.

До слова, раніше у Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в «Українському легіоні».

Нагадаємо, українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі. 

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Теги: Польща війна добровольці українці Україна Telegram присяга

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