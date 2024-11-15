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Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика
У Польщі продовжують зростати зарплати
фото із відкритих джерел

За даними Євростату, середня річна зарплата у 2023 році у Польщі становила 18 054 євро

Середня річна зарплата в країнах ЄС у 2023 році становила 37 900 євро. Про це пише in Poland з посиланням на дані Євростату.

У 2023 році середня річна зарплата штатного працівника в Європейському Союзі становила 37 900 євро. У 2022 році її розмір становив 35 600 євро, тобто середня зарплата зросла на 6,5%.

Найвища середня річна зарплата зафіксована в Люксембурзі – 81 064 євро. Далі на п’єдесталі розмістилися Данія із середньою річною зарплатою 67 604 євро та Ірландія – 58 679 євро.

За даними Євростату, середня річна зарплата у 2023 році у Польщі становила 18 054 євро. Найнижча середня річна зарплата у працівників, які працюють на ставку, була зафіксована в Болгарії (13 503 євро), Угорщині (16 895 євро) та Греції (17 013 євро).

«Хороша зарплата» у найбільших столицях Європи залежить від таких факторів, як місце проживання, досвід, галузь і спосіб життя працівника. У Німеччині валова зарплата від 64 тис. євро до 70 тис. євро на рік вважається хорошою. Це приблизно від 3300 до 3600 євро чистими на місяць.

Мінімальна заробітна плата в Польщі зросте з 1 січня 2024 року. Мінімалка у сусідній країні зростає вже восьмий рік рік поспіль. При працевлаштуванні за трудовим договором (umowa o pracę) мінімалка з 1 січня 2025 року складатиме 4 666 зл. брутто (47 тис грн). Це на 366 зл (3693 грн). більше, ніж зараз.

Нагадаємо, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.

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Теги: біженці праця робота українці зарплата Польща

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