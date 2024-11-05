Україна хоче втягнути Польщу у війну з РФ? Польський віцепрем'єр зробив скандальну заяву

Польський політик прокоментував ідею, аби Польща збивала російські ракети над Україною

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський вважає, що президент України Володимир Зеленський прагне втягнути його країну у війну, вимагаючи збивати російські ракети. Таку думку польський політик висловив в ефірі Radio Zet.

«Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Я не згоден з такими заявами», – висловився Гавковський.

Політик також зазначив, що вважає українців «невдячними».

«У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, не гідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. Передано обладнання, громадянами опікувалися, Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь «дякую», а не прискіпуватися», – сказав політик.

Натомість керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Польща подібними заявами відмежовується від реальності, відмовляється визнати той факт, що російський диктатор готується до війни проти НАТО.

«Не розумію, навіщо Польща так вперто відмежовується від реальності й наближає для НАТО війну з РФ, яку Путін неодмінно готує за 4-6 років. Вони навіть не приховують цього, коли кажуть, що НАТО має повернутися до кордонів 90-х років. І все, що може врятувати від майбутньої війни – це сильна позиція зараз, бо потім якраз буде справжня війна. Політики ж мають розуміти ці ризики, а не ховати голову в пісок. А якщо не політики, то ті, хто відповідають за нацбезпеку», – написав він.

Нагадаємо, двопартійна група американських законодавців звернулася до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі використовувати свою протиповітряну оборону для захисту України, щоб перехоплювати російські ракети.

Як повідомлялося, найближчими тижнями у польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу.