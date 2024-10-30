Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Економічні зв'язки необхідні». Кучма розказав, як далі жити поруч із РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Економічні зв'язки необхідні». Кучма розказав, як далі жити поруч із РФ
Кучма відповів, чи можливі економічні зв'язки України з РФ у найближчі роки після завершення війни
фото з відкритих джерел

«Географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією, але ми ніколи не забудемо історію»

Після війни економічні контакти з Росією для України не лише можливі, а й абсолютно необхідні, щоб отримати репарації. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю «Інтерфаксу».

«Після війни економічні контакти з Росією для України не лише можливі, а абсолютно необхідні! Інакше як ми отримуватимемо репарації? Інших зв'язків, принаймні, у перші повоєнні роки, я уявити не можу», – сказав політик.

Він зазначив, що загалом політичні взаємини значною мірою визначаються історією і ідеологією. Економічні ж – географією і геологією. «За всіх умов Росія залишиться з нами поруч географічно. І в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, уся таблиця Менделєєва. Тож, здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією. Але ми ніколи не забудемо історію, особливо найсвіжішу. І я не вірю, що поміняється ідеологія Росії, якщо докорінно не зміниться сама Росія», – наголосив Кучма.

Експрезидент нагадав, що після Другої світової війни німці пройшли через денацифікацію – «справжню, а не ту, про яку, не розуміючи значення цього слова, любить говорити Путін». «І лише після цього німці, усвідомивши жах свого дванадцятирічного затьмарення розуму, покаялися. Покаялися щиро і назавжди, і зараз Німеччина – знову велика європейська країна з високою культурою та гуманістичною мораллю», – зауважив колишній очільник України.

За його словами, аналогічно і Росія має пройти процес деімперіалізації.

«Світ ще може змусити ядерну державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одурманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові і, схоже, її смак йому сподобався. Ви можете уявити собі торгівлю і економічну кооперацію з агресивною країною та народом, які одного разу вже спробували знищити вас і при нагоді «могут повторіть»? Я – не можу», – підкреслив Кучма.

Нагадаємо, Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ. За його словами, війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться. 

До слова, Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.

Теги: росія війна Леонід Кучма Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не може використовувати міст для постачання зброї на південний фронт
Як підрив Кримського мосту змінив хід війни
8 жовтня, 18:45
Результати волевиявлення інших країн впливатимуть на Україну
Починається марафон виборів, які дуже багато для нас значать
20 жовтня, 11:15
Шольц може стати першим главою уряду країн-союзників України, який відновить прямий контакт з Путіним
Шольц вперше за два роки планує подзвонити Путіну – Die Zeit
1 жовтня, 14:58
Укладачі рейтингу обрали 152 найбільші компанії за виторгом і кількістю працівників та сегментували їх за галузевими групами.
«Метінвест» Ахметова – серед 50 найкращих роботодавців України у металургійній галузі Новини компаній
7 жовтня, 13:29
Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп піддався на маніпуляції російського президента
Трамп просив у Путіна поради щодо України: подробиці від The New York Times
6 жовтня, 10:25
В Міністерстві юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, але наразі жодна реєстраційна дія не скасована
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
14 жовтня, 11:02
Трамп позитивно висловився про Путіна
Трамп заявив, що він дружелюбний, а розмову з Путіним назвав «розумним рішенням»
16 жовтня, 00:44
Раніше Джей Ді Венс заявив, що не вважає Путіна ворогом
Втручання Росії у вибори США: Венс розповів про наслідки
28 жовтня, 07:30
Ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під ворожий обстріл
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
28 жовтня, 15:28

Політика

Кучма радить Україні та Польщі у своїх відносинах користуватися заповітом Папи Римського
Кучма радить Україні та Польщі у своїх відносинах користуватися заповітом Папи Римського
Єврокомісія назвала умову для подальшого зближення Грузії з ЄС
Єврокомісія назвала умову для подальшого зближення Грузії з ЄС
«Економічні зв'язки необхідні». Кучма розказав, як далі жити поруч із РФ
«Економічні зв'язки необхідні». Кучма розказав, як далі жити поруч із РФ
Болгарія. На горизонті – восьмі вибори… за три роки?
Болгарія. На горизонті – восьмі вибори… за три роки?
Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну
Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну
Німеччина перебазовує свої літаки-мисливці до іншої країни – The Telegraph
Німеччина перебазовує свої літаки-мисливці до іншої країни – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
4834
Україна і Росія ведуть переговори. Financial Times дізналася, про що домовляються
2867
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога
2274
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
2035
Коригувальниця ФСБ наводила ракети на Харків за допомогою селфі: як її покарали

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua