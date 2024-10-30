«Економічні зв'язки необхідні». Кучма розказав, як далі жити поруч із РФ

«Географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією, але ми ніколи не забудемо історію»

Після війни економічні контакти з Росією для України не лише можливі, а й абсолютно необхідні, щоб отримати репарації. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю «Інтерфаксу».

«Після війни економічні контакти з Росією для України не лише можливі, а абсолютно необхідні! Інакше як ми отримуватимемо репарації? Інших зв'язків, принаймні, у перші повоєнні роки, я уявити не можу», – сказав політик.

Він зазначив, що загалом політичні взаємини значною мірою визначаються історією і ідеологією. Економічні ж – географією і геологією. «За всіх умов Росія залишиться з нами поруч географічно. І в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, уся таблиця Менделєєва. Тож, здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією. Але ми ніколи не забудемо історію, особливо найсвіжішу. І я не вірю, що поміняється ідеологія Росії, якщо докорінно не зміниться сама Росія», – наголосив Кучма.

Експрезидент нагадав, що після Другої світової війни німці пройшли через денацифікацію – «справжню, а не ту, про яку, не розуміючи значення цього слова, любить говорити Путін». «І лише після цього німці, усвідомивши жах свого дванадцятирічного затьмарення розуму, покаялися. Покаялися щиро і назавжди, і зараз Німеччина – знову велика європейська країна з високою культурою та гуманістичною мораллю», – зауважив колишній очільник України.

За його словами, аналогічно і Росія має пройти процес деімперіалізації.

«Світ ще може змусити ядерну державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одурманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові і, схоже, її смак йому сподобався. Ви можете уявити собі торгівлю і економічну кооперацію з агресивною країною та народом, які одного разу вже спробували знищити вас і при нагоді «могут повторіть»? Я – не можу», – підкреслив Кучма.

Нагадаємо, Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ. За його словами, війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться.

До слова, Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.