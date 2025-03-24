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Посол ПАР був висланий із США за критику Трампа і став героєм на батьківщині

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Посол ПАР був висланий із США за критику Трампа і став героєм на батьківщині
Ебрагім Расул заявив, що «ні про що не шкодує»
фото: AP

Прихильники дипломата зустріли його співами й танцями

Посол Південноафриканської республіки у США Ебрагім Расул, якого Штати оголосили персоною нон ґрата та виславли, повернувся на батьківщину, де його зустріли численні прихильники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Біля ​​міжнародного аеропорту Кейптауна зібралися натовпи людей, і щоб пройти крізь них, Расулу та його дружині знадобився супровід поліції. Члени Африканського національного конгресу, Комуністичної партії Південної Африки та члени профспілок ПАР співали й танцювали. Деякі тримали плакати з написом «Ебрагіме Расул, ти з честю служив нашій країні». 

Сам експосол у зверненні до співвітчизників зауважив, що «ні про що не шкодує».

«Оголошення персоною нон ґрата має на меті принизити. Але коли вас зустрічають так тепло, як зараз… Тоді я буду носити свій статус персони нон ґрата як знак гідності», – сказав Расул.

Видворення Ебрагіма Расула стало незвичайною подією – інколи Штати висилають дипломатів нижчого рангу, але не йдеться про рівень посла.

Минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що посол Південноафриканської республіки Ебрагім Расул є персоною нон ґрата. Він назвав Расула політиком, який «спекулює на расових питаннях, ненавидить Америку і президента Сполучених Штатів».

До того Расул виступав в Інституті стратегічних роздумів Мапунгубве в Йоганнесбурзі, де, зокрема, розкритикував позицію Трампа, що заморозив допомогу Південній Африці через нібито утиски білих фермерів у країні.

Нагадаємо, у лютому цього року президент США Дональд Трамп заявив, що призупинить фінансову допомогу Південній Африці – адже та, на його думку, «конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано».

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Теги: США посол Південно-Африканська республіка

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